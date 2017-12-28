سقط قتلى وجرحى, يوم الخميس, جراء قصف طال عدة مناطق بارياف حلب وحمص وحماه.

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وذكرت مصادر معارضة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان قتلى وجرحى سقطوا جراء قصف جوي ومدفعي وبالبراميل المتفجرة استهدف خان شيخون و الصرمان والمشيرفة بريف ادلب.

وتشهد عدة مناطق بريف ادلب في الفترة الاخيرة تصاعد في عمليات القصف, الامر الذي اسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

من جهة اخرى, اشارت المصادر الى ان سقوط ضحايا على مدينة تلدو بريف حمص الشمالي.

وفي ريف حماه, تحدثت المصادر عن سقوط جرحى جراء قصف بالمدفعية وراجمات الصواريخ على مدينة كفر زيتا .

وتوصلت الدول الضامنة خلال اجتماع استانا في ايلول الماضي لاتفاق حول إقامة مناطق تخفيف التوتر في سوريا لمدة ستة أشهر, قابلة للتمديد, وهي ادلب و مناطق في شمال مدينة حمص، والغوطة الشرقية، وعلى الحدود السورية مع الأردن في محافظة درعا.

وتعيش العديد من المناطق السورية ظروفا مأساوية من قصف وحصار واوضاع انسانية سيئة, وسط تبادل التهم بين النظام والمعارضة عن الكارثة الإنسانية.