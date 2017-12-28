عاود سعر صرف الدولار في السوق السوداء, يوم الخميس, انخفاضه مسجلاً 455 ليرة سورية للدولار الواحد.

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وذكرت صفحات متخصصة بسعر صرف الدولار في سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي, أن سعر العملة الأجنبية في سوق العاصمة دمشق وصل إلى 459 ليرة للمبيع، و 455 ليرة للشراء.

وكان سعر صرف الدولار في سوق العاصمة دمشق وصل امس إلى 463 ليرة للمبيع، و 459 ليرة للشراء.