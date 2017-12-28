سيريانيوز :: تقنين في الكهرباء بعدة محافظات بعد استهداف محطة توليد كهرباء الزارة

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واشارت الوزارة, عبر موقعها على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك), الى ان الاعتداء اسفر عن "أضرار مادية وخروج المحطة عن الخدمة وفقدان 300 ميغا واط من الخدمة".

ولفتت الوزارة الى ان عمال الكهرباء بدأوا باصلاح الاعطال.

وسبق وتعرضت محطة توليد الزارة في ريف حماة بشكل متكرر للاستهداف، ماتسبب بارتفاع ساعات التقنين في العديد من المحافظات.

وكان القوات النظامية تمكنت, في شهر ايار الماضي, من فك الطوق عن محطة الزارة لتوليد الكهرباء واستعادت السيطرة على بلدة الزارة بعد سيطرة فصائل معارضة عليها.

ويشار الى أن محطة الزارة تعد من أكبر وأحدث محطات الكهرباء في سوريا, وتقع بالقرب من قرية الزارة الخاضعة لسيطرة النظام.

سيريانيوز

2017-12-28 12:26:03