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تقنين في الكهرباء بعدة محافظات بعد استهداف محطة توليد كهرباء الزارة
الاخبار المحلية

اعنت وزارة الكهرباء, يوم الخميس, عن تعرض محطة توليد كهرباء الزارة في ريف حماة للاستهداف بقذاف صاروخية, الأمر الذي سينعكس سلبا على ساعات التقنين الكهربائي في المنطقة الشمالية و الساحلية والوسطى.


 

 

 

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واشارت الوزارة, عبر موقعها على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك), الى ان الاعتداء اسفر عن "أضرار مادية وخروج المحطة عن الخدمة وفقدان 300 ميغا واط من الخدمة".

ولفتت الوزارة الى ان عمال الكهرباء بدأوا باصلاح الاعطال.

 وسبق وتعرضت محطة توليد الزارة في ريف حماة بشكل متكرر للاستهداف، ماتسبب بارتفاع ساعات التقنين في العديد من المحافظات.

وكان القوات النظامية تمكنت, في شهر ايار الماضي, من فك الطوق عن محطة الزارة لتوليد الكهرباء واستعادت السيطرة على بلدة الزارة بعد  سيطرة فصائل معارضة عليها.

ويشار الى أن محطة الزارة تعد من أكبر وأحدث محطات الكهرباء في سوريا, وتقع بالقرب من قرية الزارة الخاضعة لسيطرة النظام.

سيريانيوز

 
2017-12-28 12:26:03
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