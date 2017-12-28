أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب, يوم الخميس, ان المساحات التي كانت خاضعة تحت سيطرة تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) في سوريا والعراق تقلصت 9 مرات, منذ توليه منصبه, وبات التنظيم يسيطر على نحو 5 آلاف كيلومتر مربع.

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وكتب ترامب في تغريدة على موقعه في "تويتر", "منذ يوم تسلمت السلطة، كان نحو 35 ألف مقاتل في تنظيم داعش، قد استولوا على حوالي 45 ألف كيلومتر مربع، من مساحات سوريا والعراق. وحتى 21 كانون الاول، بحسب تقديرات العسكريين الأمريكيين، بقي حوالي ألف مقاتل، ويسيطرون على نحو 5 آلاف كيلومتر مربع".

وجاء ذلك عقب ساعات على اعلان متحدث عسكري أمريكي أن نحو ألف مسلح تابع لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) لايزالون ينشطون في سوريا والعراق.

وكان ترامب, قال في 13 الشهر الجاري, انه بلاده حققت الانتصار على تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في سوريا والعراق, بعد ساعات على إعلان مماثل من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأكدت واشنطن خلال الفترة الأخيرة أنها ستبقي عملياتها العسكرية في سوريا لحين القضاء الكامل على "داعش" والبدء بالتسوية السياسية للازمة فيها.

وتتواجد قوات أمريكية في سوريا مهمتها تقديم الدعم العسكري و السياسي لمقاتلي المعارضة المعتدلة و مقاتلين أكراد تابعين لقوات سوريا الديمقراطية في معاركهم ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

و بدأ التحالف الدولي, بقيادة الولايات المتحدة, تدخله العسكري في سوريا ضد "داعش" منذ عام 2014، حيث استهدف بشكل شبه يومي مواقع التنظيم , في عدة مناطق لاسيما في الرقة ودير الزور، الأمر الذي تعتبره السلطات السورية انتهاكا لسيادتها.

وشارف تنظيم "داعش" على الهزيمة بعد أن فقد مساحات شاسعة من أراضيه ومعظم المدن الكبرى التي كانت خاضعة تحت سيطرته في سوريا والعراق.