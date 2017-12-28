أفرجت مجموعات مسلحة معارضة في الغوطة الشرقية، مساء الأربعاء، عن 10 محتجزين لديها، تنفيذاً لاتفاق مع النظام، بإخراج حالات إنسانية من المنطقة للعلاج مقابل الإفراج عن محتجزين.

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وقالت وكالة (سانا) الرسمية، ان الهلال الأحمر بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، قام بإخراج 10 محتجزين بينهم طفلين، بعد أن تم إخراج 6 مختطفين سابقاً في إطار الاتفاق نفسه.

وذكرت (سانا) ان عملية تحرير المختطفين وإخراج المرضى ما زالت مستمرة.

وقالت الأمم المتحدة في وقت سابق من اليوم الخميس، ان المعارضة المسلحة وافقت على تحرير محتجزين تابعين للقوات النظامية مقابل إجلاء الأطفال المرضى من منطقة الغوطة الشرقية المحاصرة بريف دمشق.

وكانت جماعة "جيش الإسلام "المعارضة في الغوطة الشرقية اعلنت في وقت سابق أن النظام وافق على إجلاء الأطفال المرضى مقابل الإفراج عن 29 محتجزاً لدى الجماعة.

ومن المتوقع إجلاء 13 حالة صحية حرجة من الغوطة الشرقية اليوم الخميس, بحسب ماذكرته (بي بي سي).

وبدأ (الهلال الأحمر السوري)، مساء الثلاثاء، بإجلاء عدة حالات إنسانية من غوطة دمشق الشرقية إلى مشافي في دمشق، وذلك عقب موافقة النظام على الإجلاء إثر مطالبات عديدة.

ومنطقة الغوطة الشرقية مشمولة ضمن مناطق خفض التوتر بموجب اتفاق تم التوصل إليه خلال اجتماع استانا في أيلول الماضي.

سيريانيوز