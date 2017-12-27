أفادت وكالة (رويترز), يوم الاربعاء, نقلاً عن مسؤولين في المعارضة السورية, ان مفاوضات تجرى مع النظام السوري من اجل رحيل مقاتلي المعارضة المسلحة من منطقة بيت جن بريف دمشق الجنوبي الغربي باتجاه مناطق خاضعة تحت سيطرة فصائل مقاتلة.

ونقلت الوكالة عن مسؤول في مجموعة معارضة أبو كنعان قوله ان " هناك الآن مفاوضات على رحيل المقاتلين ومن يريدون الرحيل معهم".

من جهته, اعلن مسؤول في فصيل تابع "للجيش الحر" إبراهيم الجباوي, وهو مطلع على الوضع, إن "الفصائل تحاول إقناع مقاتلي المعارضة بالإجلاء إلى إدلب وإنه لم يتم التوصل لاتفاق حتى الآن".

والمنطقة المحيطة ببيت جن حساسة بسبب قربها من هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.

وكان " الإعلام الحربي المركزي" اعلن، يوم الثلاثاء، ان الجيش النظامي أوقف عملياته العسكرية في محور مغر المير - بيت جن في ريف دمشق بعد استسلام مسلحي "جبهة النصرة" وفصائلها، في وقت قالت فيه مصادر موالية، إن "جبهة النصرة" وافقت على الخروج من ريف دمشق الجنوبي الغربي باتجاه ادلب، بعدما أطبق الجيش النظامي الحصار عليها وحقق تقدماً في المنطقة.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن مصادر محلية، لم تسمها، قولها امس ان "جبهة النصرة" وما يتبعها من فصائل ومجموعات مسلحة رضخت لشروط الجيش النظامي، ووافقت على الخروج إلى إدلب خلال مدة 48 ساعة على أن تخرج اليوم أول دفعة منهم، في حال لم يتم نقض الاتفاق من قبلهم مجدداً، على حين يتم تسوية أوضاع من يرغب بالبقاء.

وتواردت أنباء, يوم الأربعاء, عن وصول حافلات إلى منطقة بيت جن بريف دمشق الجنوبي الغربي لنقل عناصر "جبهة النصرة" الى ادلب ودرعا.

وحقق الجيش النظامي تقدماً في الأيام الماضية، وتمكن من استعادة السيطرة على نقاط في محاور الكينايات تلة عامر بمحيط تل أحمر شمال شرق قرية حرفا إلى الجنوب من مزرعة بيت جن.

وتمكن النظامي من تطويق مقاتلي "جبهة النصرة" في قرية مغر المير بريف دمشق بشكل كامل، عبر تقدمه على محور الطماثيات والهنغارات على الجهة الجنوبية لمجرى نهر الأعوج، وقطع طريق إمداد ومحاور تحركهم بين مزرعة بيت جن ومغر المير الذي يعد أحد أهم طرق إمداد التنظيم الرئيسية.