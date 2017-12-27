أصيب, يوم الأربعاء, عدد من الأشخاص بجروح جراء انفجار طال متجر تجاري بمدينة سان بطرسبورغ في روسيا.

ونقلت وكالات انباء روسية عن مصدر في هيئة الطوارئ في مدينة سان بطرسبورغ, قوله ان "عشرة أشخاص على الأقل أصيبوا بجروح جراء انفجار وقع داخل مركز "غيغانت هول" التجاري شمالي المدينة".

وأضاف المصدر أن "قوة الانفجار تعادل 200 غرام من مادة "TNT" شديدة الانفجار، ولم يسفر الانفجار عن نشوب حريق أو أضرار مادية بالمركز التجاري".

وأضاف "حسب المعطيات الأولية، وقع انفجار لجسم غير معروف في متجر بيريكريوستك"، مشيرا إلى أنه "تم إجلاء 50 شخصا من المتجر".

بدوره, قال المكتب الصحفي للجنة التحقيق الروسية انه "وفقا لتقييم أولي لخبراء المتفجرات، حصل في سان بطرسبورغ انفجار عبوة ناسفة، تعادل في القدرة 200 غرام مادة "تي ان تي"، وكانت العبوة محشوة بمواد جارحة".

ولم تذكر تفاصيل أخرى حول طبيعة الانفجار أو الجهة المسببة له، فيما بدأت السلطات التحقيق حول مجرياته.

وجاءت الحادثة عقب ساعات على مقتل شخص واصابة اخرين بحادثة اطلاق نار اثر خلاف في مصنع حلويات شرق العاصمة الروسية موسكو.

وسبق أن شهدت مدينة سان بطرسبورغ في ,نيسان الماضي, هجوماً ارهابياً, من خلال تفجير عبوة ناسفة داخل عربة قطار في مترو أنفاق ما أدى إلى مقتل 11 شخص وإصابة 45 آخرين, حسب معلومات لجنة مكافحة الإرهاب في البلاد.

سيريانيوز