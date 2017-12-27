رفضت فصائل سورية معارضة بينها "جيش الإسلام" وحركة "أحرار الشام", يوم الأربعاء, مؤتمر "الحوار الوطني السوري" الذي ترعاه روسيا, والمقرر عقده اواخر الشهر المقبل في منتجع سوتشي.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية (ا ف ب) أن "نحو 40 فصيلا سوريا معارضا من ضمنهم "جيش الاسلام" و "احرار الشام" و "لواء المعتصم" الناشط في شمال حلب, اعلنوا في بيان "الرفض المطلق للمؤتمر الذي تدعو روسيا لعقده في سوتشي".

كما أكدوا على الرفض "المطلق لمحاولات روسيا الالتفاف على مسار جنيف".

وقال القيادي في "لواء المعتصم" مصطفى سيجاري للوكالة الفرنسية "في البداية قلنا أنه من يريد أن يلعب دور الوساطة والضامن في المسألة السورية يجب ان يتمتع بالحيادية والإنصاف والصدق في دعم الانتقال السياسي، وهذا ما لا يتحقق في الجانب الروسي". وأضاف "هم شركاء في قتل الشعب السوري وداعمين لإرهاب الرئيس بشار الأسد".

وسبق ان أعربت جهات معارضة سورية منها "الائتلاف الوطني"، عن رفضها مؤتمر "الحوار السوري" في سوتشي، معتبرة أن روسيا تحاول تمرير صفقات تخالف قرارات المجتمع الدولي من خلال المؤتمر, في حين أعرب النظام السوري عن ترحيبه بعقد المؤتمر، وموافقته على المشاركة فيه.

ومن المقرر ان يعقد مؤتمر "الحوار الوطني السوري" في منتجع سوتشي بروسيا يومي 29- 30 كانون الثاني بمشاركة جميع أطياف الشعب السوري.