كشف وزير الصناعة أحمد الحمو وان قيمة الخسائر التي لحقت بقطاع الصناعة السورية بلغت 4,5 مليار دولار منذ بدء الأزمة في البلاد.

وارجع الوزير, في تصريحات نشرتها وكالة (سبونتيك), هذه الخسائر الى "العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على سوريا والتي عطلت آلاف المعامل والمنشآت في سوريا, فضلا عن الأضرار التي لحقت بالمنشآت التي تعرضت للدمار وسرقة معداتها على أيدي المسلحين ".

وأضاف ان "تحسن الوضع الأمني العام الجاري، شجع الحكومة على مساعدة أصحاب المنشآت بتبني قرارات، وإعادة تأهيل البنى التحتية للمدن والمناطق الصناعية وتأمين الوقود والطاقة، الأمر الذي عجّل إعادة إقلاع المنشآت المتضررة بشكل تدريجي. رغم خروج 46 مصنعا مملوكة للقطاع العام عن الخدمة، فإن الإنتاج مستمر رغم الصعوبات ونقص حوامل الطاقة وغلاء الأسعار، فيما تعمل الحكومة على إعادة تأهيل بعض الشركات المتضررة وبشكل تدريجي".

وتعرض القطاع الصناعي العام والخاص, خلال فترة الازمة السورية, لاضرار وخسائر تجاوزت تريليوني ليرة, بحسب ما اعلنه وزير الصناعة سابقاً.

ووافقت لجنة "إعادة الاعمار" في آذار الماضي، على منح وزارة الصناعة مبلغ قدره 700 مليون ليرة , من اصل 4 مليارات ليرة , لإعادة تأهيل الشركات المتضررة من "الاعتداءات" على مستوى المحافظات.

وتشهد سوريا منذ منتصف آذار عام 2011 عمليات عسكرية واشتباكات بين الجيش النظامي ومقاتلي المعارضة, نتج عنه تدمير في البنى التحتية والمعامل والمنشآت الصناعية وتأخر عجلة الاقتصاد, مما أدى لخلق ظروف معيشية سيئة وسط تعثر الحلول السياسية حتى الآن.