أعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، أن وزراء خارجية عرب سيجتمعون في الأردن لبحث عقد قمة عربية استثنائية بشأن القدس.

ونقلت وكالة "انباء الشرق الاوسط "المصرية، عن الامين المساعد قوله في مؤتمر صحفي, ان "وزراء خارجية 6 دول عربية بالإضافة إلى الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط سيجتمعون في الأردن فالشهر المقبل لبحث قرار أمريكا الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل".

واضاف ان "الاجتماع سيضم وزراء خارجية الأردن ومصر وفلسطين والسعودية والإمارات والمغرب، وهم أعضاء وفد الوزراء المشكّل بقرار من مجلس وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم الطارئ مطلع كانون الأول الجاري".

ويأتي هذا الاجتماع بعد اقل من اسبوع على تصويت الجمعية العامة للأم المتحدة بأغلبية ساحقة لصالح قرار يدين اعتبار الرئيس الأميركي دونالد ترامب القدس عاصمة لإسرائيل..

وعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا سابقا لبحث الوضع في القدس, حيث طالبوا الولاياات المتحدة بالغاء القرار المتعلق بالمدينة, وقالوا ان ان القرار "يقوض جهود تحقيق السلام".

وكانت الولايات المتحدة استخدمت مؤخرا، حق النقض "فيتو" ضد مشروع قرار قدمته مصر لمجلس الأمن يحذر من التداعيات الخطيرة للقرار الأميركي ويطالب بإلغائه.

واعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسمياُ, الشهر الجاري, بأن القدس عاصمة لإسرائيل, ووجه الخارجية الأميركية للبدء في عملية نقل السفارة الأميركية إلى القدس,وسط رفض وإدانات دولية واسعة وتحذيرات من أن هذه الخطوة ستعمق الخلاف بين إسرائيل والفلسطينيين, متخلياً عن سياسة أمريكية قائمة منذ عقود.

واحتلت إسرائيل القدس الشرقية في حرب عام 1967 وضمتها إليها في خطوة لم تلق اعترافا دوليا