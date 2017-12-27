هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الأربعاء،, مجدداَ, بعدم السماح لبقاء القوات الإيرانية في سوريا من اجل مهاجمة اسرائيل.

ونقلت وكالة (تاس) عن نتينياهو قوله, خلال مراسم انضمام طيارين عسكريين جدد للقوات الجوية الإسرائيلية في قاعدة "حتسريم الجوية" , ان بلاده "لن تسمح لإيران بتعزيز وجودها العسكري في سوريا".

وقال نتنياهو: "نحن نحمي أمننا بتمسكنا بسياسة واضحة، وسنعمل على منع إنتاج أسلحة دقيقة وقاتلة تستهدفنا".

وتعارض اسرائيل مرارا الوجود العسكري الايراني في سوريا, باعتبار ذلك يشكل خطر عليها, بحسب وصفها, متهمة اياها ببناء مواقع لإنتاج صواريخ موجهة بدقة في سوريا بهدف استخدامها ضد إسرائيل, الامر الذي نفته طهران.

يشار الى ان إسرائيل قصفت منذ بدء النزاع في سوريا في 2011، مرات عديدة أهدافاً سورية أو أخرى لـ"حزب الله" او قوات ايرانية في سوريا, وسط تهديد من قبل مسؤولين اسرائيليين باستهداف كل من يحاول مهاجمة إسرائيل أو تهديد أمنها.