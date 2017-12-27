واصل مانشستر سيتي عزفه على وتر الانتصارات بعد تغلبه 1-0 الاربعاء على مضيفه نيوكاسل في المرحلة العشرين من الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم.

وضع رحيم ستيرلينغ فريقه مانشستر سيتي المتصدر على بعد فوز واحد من معادلة رقم بايرن ميونيخ الألماني، بقيادته الى الفوز الثامن عشر على التوالي.



وواصل سيتي زحفه نحو الفوز باللقب للمرة الأولى منذ 2014 والخامسة في تاريخه، وابتعد بفارق 15 نقطة عن فريق "الشياطين الحمر".



سيتي أكد تفوقه التام على مضيفه نيوكاسل وخرج فائزا أمامه للمرة الثالثة عشرة في مواجهاتهما الـ14 الأخيرة في الدوري الممتاز، كما أنه لم يخسر أمام منافسه، القابع حاليا في المركز الخامس عشر برصيد 18 نقطة، منذ أيلول 2005 حين سقط على "سانت جيمس بارك" بهدف سجله مايكل اوين.



وعادل سيتي الرقم القياسي الانكليزي من حيث عدد الانتصارات المتتالية خارج القواعد والذي سجله تشلسي بين 6 نيسان و7 وكانون الاول 2008، بتحقيقه فوزه الـ11 تواليا بعيدا عن "استاد الاتحاد".



وأصبح سيتي ايضا على بعد فوز واحد من معادلة الرقم القياسي لأطول سلسلة انتصارات في البطولات الأوروبية الخمس الكبرى، والمسجل باسم بايرن ميونيخ الألماني بقيادة مدرب الـ"سيتيزينس" الحالي الاسباني جوسيب غوارديولا بالذات، بين المرحلتين التاسعة والسابعة والعشرين من موسم 2013-2014.