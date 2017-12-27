تأهل ميلان إلى نصف نهائي كأس إيطاليا اليوم الأربعاء عقب فوزه في الدربي على حساب جاره انتر ميلان 1-صفر بعد التمديد.

على ملعب سان سيرو، أنهى قطبا مدينة ميلانو الوقت الأصلي بتعادل سلبي فاضطر الفريقان اللذان توجا ببطولة الدوري 36 مرة مناصفة (18 لكل منهما) لخوض وقت اضافي حسمه ميلان في الدقيقة 104 بهدف سجله البديل باتريك كوتروني.



واستمر ميلان في مشوار البحث عن لقب أول في المسابقة منذ 2003 وسادس في تاريخه، في حين انتهت مهمة البحث عن تتويج ثامن عند إنتر ميلان.



ويلتقي ميلان في دور الأربعة مع لاتسيو، وصيف بطل الموسم الماضي، الذي كان أول المتأهلين بفوزه الثلاثاء على فيورنتينا 1-صفر.



وأحرز لاتسيو اللقب 6 مرات آخرها عام 2013، وخسر النهائي 9 مرات آخرها العام الماضي امام يوفنتوس صفر-2.



ويستكمل الدور ربع النهائي الثلاثاء المقبل بلقاء نابولي مع أتالانتا برغامو، ويختتم الأربعاء 3 كانون الثاني بدربي تورينو بين يوفنتوس حامل اللقب في الأعوام الثلاثة الأخيرة وجاره تورينو.



ويملك يوفنتوس الرقم القياسي بعدد الألقاب (12) أخرها في الأعوام الثلاثة الماضية (2015 و2016 و2017)، مقابل 9 ألقاب لروما و7 لإنتر ميلان آخرها في 2011.



ويقام الدور نصف النهائي في 31 كانون الثاني المقبل ذهاباً، و28 شباط اياباً، على أن تقام المباراة النهائية في 9 أيار المقبل.