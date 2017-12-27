أعلن التحالف الدولي, بقيادة الولايات المتحدة, ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش), يوم الأربعاء, انه لن يجري عمليات عسكرية في المناطق الخاضعة تحت سيطرة القوات النظامية بسوريا.

ونقلت وسائل اعلام عن نائب قائد التحالف فيليكس هيدني قوله, في مؤتمر صحفي عبر الفيديو من بغداد, انه "لاتوجد أي نية بالعمل في المناطق التي يسيطر عليها الآن النظام السوري".

وكان الرئيس الامريكي دونالد ترامب اعلن في وقت سابق من الشهر الجاري ان القوات الأمريكية التي تشارك في الحرب ضد "داعش"، وجهت ضربات محدودة للجيش السوري والقوات الحليفة عبر إجراءات قانونية تستهدف التصدي للتهديدات الواضحة للقوات الأمريكية.

وقام التحالف في 8 حزيران الماضي باستهداف القوات الحليفة للحكومة السورية في منطقة التنف قرب الحدود السورية الأردنية ، معلنا أنه دمر دبابة ومدافع دخلت ما يسمى "منطقة منع النزاع", وشكلت خطرا على حلفاء للتحالف.

كما اسقط التحالف في 18 حزيران، طائرة سورية من نوع سو-22 في الرقة، قال إنها نفذت قصفا بالقنابل بالقرب من مواقع لقوات "قسد", في حين أكدت دمشق أن الطائرة كانت تنفذ عملية ضد مسلحي داعش في المنطقة.

وبعد يومين من ذلك، أسقط التحالف طائرة مسيرة إيرانية الصنع من نوع Shahed-129، تابعة لسلاح الجو السوري، بالقرب من التنف.

واشار المسؤول في التحالف الى "مواصلة العمل على تجنب النزاع مع روسيا في سوريا".

وجاء ذلك عقب اعلان البنتاغون الشهر الجاري ان مقاتلات أمريكية اعترضت طائرتين حربيتين روسيتين دخلتا أجواء يشرف عليها التحالف الدولي في سوريا، الأمر الذي نفته لاحقاً وزارة الدفاع الروسية.

وتوصلت موسكو وواشنطن سابقاً لاتفاقية لضمان سلامة الطلعات التي تنفذها قوات سلاح الجو الروسية والأمريكية في سوريا، تلاها اتفاق روسي أمريكي تركي في آذار الماضي، على إنشاء قناة اتصال على مستوى جنرالات لتعميق التنسيق حول تجنب وقوع حوادث وسلامة تحليق الطيران خلال العمليات في أجواء سوريا.

و بدأ التحالف الدولي عملياته العسكري في سوريا ضد "داعش" منذ عام 2014، حيث استهدف بشكل شبه يومي مواقع التنظيم , في عدة مناطق لاسيما في الرقة ودير الزور، الأمر الذي تعتبره السلطات السورية انتهاكا لسيادتها, فيما بدأ التدخل العسكري الروسي في عام 2015, دعما للقوات النظامية في حربها ضد جماعات معارضة لاسيما "داعش", الامر الذي ساهم باستعادة النظامي اراضي ومساحات واسعة .