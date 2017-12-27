أعلنت السلطات التركية, يوم الأربعاء, عن إنقاذ 132 مهاجرا غير شرعي بينهم سوريون قبالة سواحل مدينة (ازمير) غرب تركيا أثناء محاولتهم الوصول إلى جزيرة (ليسبوس) اليونانية.

وقالت خفر السواحل التركية في بيان نشرته وكالة (كونا), ان "قواتها تمكنت من إنقاذ المهاجرين الذين كانوا على متن قوارب مطاطية أبحرت بهم من بلدة (ديكيلي) في (ازمير) على بعد 24 كيلومترا من سواحل (ليسبوس)".

وأضافت أن "المهاجرين يحملون الجنسيات السورية والأنغولية والأفغانية والاريترية والسنغالية والتوغولية وجنسية بوركينا فاسو".

و اتخذت الحكومة التركية إجراءات قانونية للقضاء على ظاهرة تهريب البشر, بعد تزايد حوادث غرق القوارب المحملة بالمهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا بشكل ملحوظ.

وسبق للسلطات التركية أن ضبطت عدة مرات أشخاصاً بينهم سوريين حاولوا الهجرة إلى أوروبا بطريقة غير شرعية.

وتحاول أعداد كبيرة من اللاجئين عبور بحر ايجه من تركيا باتجاه اليونان للوصول إلى دول الاتحاد الأوربي للحصول على حق اللجوء بإحدى الدول الأوربية الغنية التي تتقدمها ألمانيا والبلدان الاسكندنافية.