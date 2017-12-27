لقي شخص مصرعه واصيب اخرون، يوم الأربعاء، بحادثة اطلاق نار اثر خلاف في مصنع حلويات شرق العاصمة الروسية موسكو.

وقالت مصادر أمنية ان "المالك السابق لمصنع مينشفيك لإنتاج الحلويات، واسمه ايليا افريانوف، قتل أحد الحراس وأصاب اثنين آخرين، بعد خلاف مع عناصر دائرة تنفيذ الأحكام القضائية الذين حاولوا الحجز على المؤسسة وتشميعها".

وطوقت الشرطة منطقة الحادث في شارع إلوفايسكايا بموسكو، لتتمكن لاحقاً من الدخول إلى مبنى المعمل، وفقاً لما اعلنه المتحدث الصحفي باسم قيادة شرطة العاصمة الروسية يوري تيتوف.

وأوضح ممثل الشرطة للصحفيين "يوجد داخل المبنى في الوقت الراهن عناصر من الوحدات الخاصة وهناك أيضا بعض رجال الشرطة والحرس الوطني الروسي، ويجري البحث عن المشتبه به داخل المؤسسة".

وأشار إلى أن "عملية تطهير المبنى لا تزال مستمرة لأن مساحة المؤسسة الواقعة في شرق موسكو كبيرة".

وكان 4 قتلى سقطوا داخل محكمة في موسكو آب الماضي، اثر تبادل لإطلاق النار وقع بعدما حاول بعض المتهمين الاستحواذ على أسلحة أفراد الأمن في المحكمة واحتجاز رهائن.