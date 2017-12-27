أعلنت المؤسسة العامة للإسكان, الأربعاء, عن تخصيص 2191 مسكنا للمكتتبين على مشروع إسكان الشباب في محافظات دمشق وريفها واللاذقية وحمص.

وبّين مدير عام المؤسسة العامة للاسكان سهيل عبد اللطيف في بيان نشرته وكالة (سانا) الرسمية, أنه "تم تخصيص 600 مسكن من الفئة /أ/ للمكتتبين على مشروع إسكان الشباب بريف دمشق منطقة توسع ضاحية قدسيا بموجب القرار الوزاري رقم 1343 لعام 2002 المرحلة الثالثة والمقررة ب 10 سنوات".

وأضاف أنه "تم تخصيص 270 مسكنا من الفئة /أ/ للمكتتبين على مشروع إسكان الشباب في محافظة اللاذقية منطقة اوتوستراد الثورة بموجب القرار الوزاري رقم 1343 لعام 2002 المرحلة الثانية والمقررة ب 7 سنوات".

وتابع البيان أنه "خُصص 1209 مساكن للمكتتبين على مشروع السكن العمالي بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 920 لعام 2008 والقرارات اللاحقة في محافظة دمشق وريفها ضاحية الشهيد باسل الأسد بعدرا العمالية و112 مسكنا للمكتتبين على مشروع الادخار السكني في محافظة حمص منطقة الوعر المتقدمين بطلبات نقل إلى منطقة غرب طريق دمشق بموجب القرار الوزاري رقم 2577 لعام 2008".

وأشار إلى أنه "سيتم الإعلان عن الجداول الإسمية المتضمنة أسماء المكتتبين مرتبة بحسب أرقام الأفضلية وأرقام العمارات والقيم التخمينية التقديرية للمساكن ومواعيد جلسات التخصيص اعتبارا من 10-1-2018".

وكان مجلس الوزراء طالب في 19 كانون الأول الجاري, وزارة الإسكان وضع رؤية لمعالجة واقع الجمعيات السكنية المتعثرة نظرا للدور الاجتماعي المهم الذي تضطلع به وكونها تمثل مطارح اقتصادية من شأنها تنشيط مئات المهن والصناعات وتخلق فرص عمل إضافة إلى أهمية تحريك رأس المال المجمد في هذه الجمعيات.

ويشار إلى أن نسبة كبيرة من الجمعيات السكنية تعاني من وضع سيء ومتعثر معظمها بسبب الفساد.

سيريانيوز