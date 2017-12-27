نشرة جديدة.. انخفاض أسعار اغلب الخضار مقابل ارتفاع في الفواكه الاخبار الاقتصادية شارك

أصدرت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق, يوم الثلاثاء, نشرة جديدة بأسعار الخضار والفواكه .

وحددت النشرة أسعار أنواع الخضراوات، حيث سجلت اسعار البندورة والباذنجان والبصل والزهرة انخفاضا بالسعر, مقابل ارتفاع سعر الخيار ,مقارنة بالنشرة السابقة. كما حددت النشرة أسعار بعض أنواع الفواكه, حيث تبين ان اسعار البرتقال والكرمنتينا الكريفون سجلت ارتفاعا, مقارنة بالنشرة السابقة. سيريانيوز



2017-12-27 15:54:01 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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