أعلن قائد "وحدات حماية الشعب" الكردية سيبان حمو, يوم الاربعاء, ان روسيا وعدت بحضور ممثلين عن الأكراد بسوريا في مؤتمر "الحوار الوطني السوري" المقرر عقده اواخر الشهر المقبل في منتجع سوتشي.

وذكرت وكالة (رويترز) ان حسابات رسمية لأكراد سوريا على وسائل التواصل الاجتماعي نقلت عن سيبان حمو قوله ان إن روسيا "وعدت بأن يتم تمثيل المنطقة المتمتعة بالحكم الذاتي الخاضعة لسيطرة الأكراد في شمال سوريا في محادثات السلام التي تستضيفها الشهر المقبل".

واشار سيبان الى ان "موسكو وعدت بمشاركة 155 ممثلا من المنطقة في المؤتمر".

وكان بيان الدول الضامنة أعلن أن الدول الضامنة تؤكد استعدادها للتحضير لعقد مؤتمر الحوار الوطني يومي 29- 30 كانون الثاني، بمشاركة جميع أطياف الشعب السوري.

وجاء ذلك بعد ايام على اعلان مسؤولين اكراد ان الجماعات الكردية تعتزم المشاركة في مؤتمر "الحوار الوطني السوري".

وستكون هذه أول مرة تشارك فيها الجماعات الكردية في سوريا بمحادثات السلام, ورغم أن الأكراد يسيطرون حاليا على ربع مساحة سوريا , فلا يزال يتم استبعادهم من أي محادثات دولية لاسيما ان تركيا تعارض اشراكهم في أي حل سياسي.

ويشكل موضوع مشاركة الاكراد في المفاوضات السورية نقطة جدل وخلافات حول ذلك, حيث تشدد موسكو على مشاركتهم, في حين تصر انقرة على موقفها المعارض لوجود اكراد متمثلين بحزب "الاتحاد الديمقراطي" في المفاوضات, واصفة الحزب بـ "التنظيم الارهابي".