تواردت أنباء, يوم الأربعاء, عن وصول حافلات إلى منطقة بيت جن بريف دمشق الجنوبي الغربي لنقل عناصر "جبهة النصرة" الى ادلب ودرعا.

وأشار نشطاء عبر صفحات التواصل الاجتماعي الى وصول حافلات إلى محيطِ بلدتي مُغر المير ومزارع بيت جن بريف دمشق لنقل مسلحي "جبهة النصرة "إلى أدلب و درعا وذلك بعد اتفاق لوقفِ القتال ومهلة 72 ساعة.

من جهتها, أفادت قناة RT بوصول حافلات إلى محيط بلدتي مغر المير ومزارع بيت جن لنقل مسلحي "جماعة النصرة" إلى إدلب ودرعا .

بدورها, تحدثت مصادر مؤيدة, عبر مواقع التواصل الاجتماعي, عن تأجيل خروج المسلحين من منطقة بيت جن على ان يتم إقرار خروجهم في موعد لاحق.

كما قالت مصادر اخرى ان الجيش دخل تل مروان المشرف على مغير المير كخطوة أولى من تطبيق الاتفاق الخاص بإخلاء ريف دمشق الجنوبي الغربي من الوجود المسلح.

وكان " الإعلام الحربي المركزي" اعلن، يوم الثلاثاء، ان الجيش النظامي أوقف عملياته العسكرية في محور مغر المير - بيت جن في ريف دمشق بعد استسلام مسلحي "جبهة النصرة" وفصائلها، في وقت قالت فيه مصادر موالية، إن "جبهة النصرة" وافقت على الخروج من ريف دمشق الجنوبي الغربي باتجاه ادلب، بعدما أطبق الجيش النظامي الحصار عليها وحقق تقدماً في المنطقة.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن مصادر محلية، لم تسمها، قولها امس ان "جبهة النصرة" وما يتبعها من فصائل ومجموعات مسلحة رضخت لشروط الجيش النظامي، ووافقت على الخروج إلى إدلب خلال مدة 48 ساعة على أن تخرج اليوم أول دفعة منهم، في حال لم يتم نقض الاتفاق من قبلهم مجدداً، على حين يتم تسوية أوضاع من يرغب بالبقاء.

وحقق الجيش النظامي تقدماً في الأيام الماضية، وتمكن من استعادة السيطرة على نقاط في محاور الكينايات تلة عامر بمحيط تل أحمر شمال شرق قرية حرفا إلى الجنوب من مزرعة بيت جن.