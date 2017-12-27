واصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء, يوم الثلاثاء, ارتفاعه مسجلاً 459 ليرة سورية للدولار الواحد.

وذكرت صفحات متخصصة بسعر صرف الدولار في سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي, أن سعر العملة الأجنبية في سوق العاصمة دمشق وصل إلى 463 ليرة للمبيع، و 459 ليرة للشراء.

وكان سعر صرف الدولار في سوق العاصمة دمشق وصل امس إلى 459 ليرة للمبيع، و 456 ليرة للشراء.