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مواصلاً ارتفاعه.. الدولار في السوق السوداء يسجل 459 ليرة
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الاخبار الاقتصادية
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واصل
سعر صرف الدولار في السوق السوداء, يوم الثلاثاء, ارتفاعه مسجلاً 459 ليرة سورية
للدولار الواحد.
وذكرت صفحات
متخصصة بسعر صرف الدولار في سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي, أن سعر العملة
الأجنبية في سوق العاصمة دمشق وصل إلى 463 ليرة للمبيع، و 459 ليرة للشراء.
وكان سعر صرف
الدولار في سوق العاصمة دمشق وصل امس إلى 459 ليرة للمبيع، و 456 ليرة للشراء.
سيريانيوز
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2017-12-27 16:01:24
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