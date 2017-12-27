قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان, يوم الأربعاء، أن الرئيس السوري بشار الأسد، إرهابي، قام بممارسة إرهاب الدولة ضدّ شعبه.

ونقلت وكالة (الأناضول) التركية عن الرئيس التركي,قوله "لا يمكن أبداً مواصلة الطريق مع بشار الأسد في سوريا، لماذا؟ لأنه لا يمكن المضي مع شخص قتل قرابة مليون مواطن من شعبه ".

وأردف أردوغان قائلاً "هل يرضى الشعب السوري رؤية هذا الشخص على رأس هرم السلطة في البلاد؟، أقولها بصراحة تامة، الأسد إرهابي، مارس إرهاب الدولة ".

وجاءت تصريحات أردوغان هذه في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التونسي الباجي قايد السبسي، في قصر قرطاج بالعاصمة التونسية التي يزورها في إطار جولته الإفريقية التي استهلها الأحد الماضي من السودان.

وسبق ودعت تركيا ودول أخرى الأسد عدة مرات إلى التنحي عن منصبه حقنا للدماء السورية, إلا أن الأسد قال عن ذلك أن الشعب السوري هو من يقرر ذلك.

كما سبق و اتهمت الحكومة السورية عدة مرات تركيا بتعزيز العنف في سوريا من خلال تقديم الدعم بالمال والسلاح لمقاتلي المعارضة المسلحة.

وتعتبر تركيا مع روسيا و إيران من الدول الضامنة لاتفاق خفض التوتر في سوريا, كما أرسلت مؤخرا تعزيزات عسكرية إلى إدلب و مناطق بريف حلب و أقامت نقاط مراقبة, في حين رفضت الخارجية السورية التواجد التركي في ادلب, وطالبت بخروج القوات التركية من الأراضي السورية "فورا ومن دون أي شروط" , واصفة التوغل التركي بأنه "عدوان".

سيريانيوز