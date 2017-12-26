ليفربول يدك شباك سوانسي بخماسية بيضاء ويستعيد المركز الرابع بالدوري الانكليزي اخبار الرياضة شارك

واصل ليفربول أداءه الهجومي الممتع واكتسح شباك ضيفه سوانسي الويلزي صاحب المركز الأخير بخمسة أهداف دون رد ضمن الأسبوع العشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز.

وأكد ليفربول أنه أحد أفضل وأقوى فرق الدوري الإنكليزي في موسمه الحالي بعد أن اكتسح شباك ضيفه سوانسي سيتي بخمسة أهداف دون رد مواصلاً عروضه الممتعة في الأسابيع الأخيرة، فرفع رصيده من النقاط إلى 38 نقطة فاستعاد المركز الرابع من توتنهام (37 نقطة) الذي فاز في افتتاح الجولة على ضيفه ساوثمبتون بخمسة أهداف مقابل هدفين.



والفوز هو العاشر لليفربول مقابل 8 تعادلات وخسارتين، وأصبح بذلك رصيد أهداف الـفريق 46 هدفاً وهو بذلك صاحب ثاني أقوى خط هجوم بعد مانشستر سيتي الذي سجل لاعبوه حتى الآن 60 هدفاً.



من جهته واصل سوانسي السقوط بعد أن تلقى خسارته الثالثة عشرة هذا الموسم علماً بأنه تلقى اليوم الهزيمة الأسوأ له منذ بداية النسخة الحالية.



سجل أهداف اللقاء فيليبي كوتينيو في الدقيقة السادسة وروبيرتو فيرمينو في الدقيقتين 52 و66 وترينت ألكسندر أرنولد في الدقيقة 65 ثم اختتم أليكس أوكسليد تشامبرلين مهرجان الأهداف بإحرازه الهدف الخامس في الدقيقة 82.



حافظ ليفربول بذلك على عادته بعدم الخسارة على أرضه في الـ "بوكسينغ داي" وذلك منذ أن خسر أمام مانشستر يونايتد بهدف نظيف في الجولة التي أقيمت خلال فترة الأعياد عام 1986 أي منذ 31 عاماً.



وبتسجيله هدفين اليوم أصبح المهاجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو أكثر لاعب تداخلاً في تسجيل الأهداف تحت قيادة مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب بمشاركته في تسجيل 63 هدفاً في كل المسابقات بواقع إحرازه ل38 هدفاً وإهدائه 25 تمريرة حاسمة. سيريانيوز 2017-12-26 20:17:16 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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