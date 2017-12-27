مواصلاً الصعود.. غرام الذهب يبلغ 16600 ليرة الاخبار الاقتصادية شارك

واصل سعر الذهب، يوم الأربعاء، ارتفاعه ليصل إلى 16600 ليرة للغرام الواحد.

وحددت الجمعية الحرفية لصياغة الذهب والمجوهرات بدمشق سعر غرام الـ21 قيراط بـ16600 ليرة للمبيع، وبـ16500 ليرة للشراء. في حين حددت الجمعية سعر غرام الـ18 قيراط بـ14229 ليرة للمبيع، وبـ14129 ليرة للشراء. وقالت الجمعية ان سعر اونصة الذهب عالمياً بلغ 1286 دولار امريكي. وكان سعر الذهب يوم الثلاثاء بلغ 16400 ليرة لغرام الـ21 قيراط. سيريانيوز

2017-12-27 08:26:29 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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