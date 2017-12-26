حقق تشيلسي فوزاً سهلًا على ضيفه برايتون بثنائية نظيفة، فيما زاد بيرنلي محن مضيفه مانشستر يونايتد عندما أرغمه على التعادل 2-2 الثلاثاء في المرحلة العشرين من الدوري الإنكليزي.

وكلّل المهاجم الدولي الإسباني ألفارو موراتا عودته إلى صفوف فريقه بعد غيابه عن المباراة الأخيرة أمام إيفرتون بسبب الإيقاف، بافتتاح التسجيل إثر تمريرة عرضية من مواطنه سيزار أزبيليكويتا (46).



وعزز الإسباني الآخر ألونسو تقدم الفريق اللندني بهدف ثان بضربة رأسية من مسافة قريبة إثر ركلة ركنية انبرى لها مواطنه فابريغاس (60).



واستغل تشيلسي حامل اللقب تعثر مانشستر يونايتد وقلص الفارق بينهما إلى نقطة واحدة.



وفي اللقاء الثاني، كان بيرنلي في طريقه إلى تحقيق الفوز عندما تقدم بهدفين نظيفين في الشوط الأول، قبل أن ينجح لينغارد، البديل، في تسجيل ثنائية بينها هدف التعادل في الوقت بدل الضائع.



وهو التعادل الثاني على التوالي لمانشستر يونايتد بعد الأول أمام مضيفه ليستر سيتي في المرحلة السابقة، فاكتفى بنقطة واحدة رفع بها رصيده إلى 43 نقطة مقلصاً الفارق مؤقتاً إلى 12 نقطة بينه وبين جاره مانشستر سيتي الذي يغرد خارج السرب هذا الموسم والذي يرصد فوزاً جديداً عندما يلاقي نيوكاسل الاربعاء.



وعزز بيرنلي الذي دخل المباراة عقب خسارته المذلة أمام ضيفه توتنهام في المرحلة السابقة، موقعه في المركز السابع برصيد 33 نقطة.



وفاجأ بيرنلي مضيفه بهدف مبكر سجله النمساوي أشلي بارنز الذي سددها بيمناه داخل المرمى (3).



وعزز البلجيكي ستيفن ديفور النتيجة بتسجيله الهدف الثاني من ركلة حرة مباشرة من خارج المنطقة (26 متراً) سددها بيمناه وأسكنها الزاوية اليمنى البعيدة لحارس المرمى الدولي الإسباني دافيد دي خيا (36).



ودفع مدرب مانشستر يونايتد البرتغالي جوزيه مورينيو بلينغارد والأرميني هينريخ مخيتاريان مطلع الشوط الثاني مكان المدافع الأرجنتيني ماركوس روخو والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش.



ونجح لينغارد في تقليص الفارق عندما تلقى تمريرة عرضية زاحفة من أشلي يونغ فتابعها بالكعب خلفية على يمين بوب (53).



وتابع يونايتد ضغطه أمام تكتل دفاعي من بيرنلي حتى نجح لينغارد في إدراك التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من تسديدة بيمناه من داخل المنطقة.