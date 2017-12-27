قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، يوم الأربعاء، ان اجابات واشنطن بشأن تواجد قوات أمريكية في قاعدة التنف جنوب سوريا، مبهمة وغير مفهومة.

وأضاف غيراسيموف في حديث لصحيفة "كومسومولسكايا برافدا" ، "نحن نقول إن موقع هذه القاعدة الأمريكية يتعارض مع المنطق والفكر السليم. وخاصة في الوقت الراهن لأن أراضي سوريا تحررت من كل عصابات (داعش) الإرهابية ولم يبق أي منهم ولذلك لم يعد هناك وجود لأي خطر أو تهديد من أراضي سوريا".

وتابع الجنرال الروسي "ماذا يوجد هناك؟ ولأي غرض وهدف؟ حتى الآن الردود غير واضحة وغير مفهومة. هناك قد تظهر جماعات إرهابية جديدة".

وسبق لموسكو ان انتقدت نية واشنطن بالإبقاء على قوات عسكرية في سوريا بعد القضاء على "داعش، حيث اعتبر مجلس "الدوما" الروسي, أن تخطيط الولايات المتحدة الامريكية للحفاظ على وجودها العسكري في سوريا بعد مكافحة تنظيم (داعش), "وقاحة من العيار الثقيل".

وتقع قاعدة التنف جنوب سوريا، ويوجد فيها القاعدة الأمريكية ، حيث تجري فيها عمليات تدريب وتجهيز قوات معارضة سورية.

وتتواجد قوات أمريكية في شمال سوريا أيضاً مهمتها تقديم الدعم العسكري و السياسي لمقاتلي المعارضة ومقاتلين أكراد تابعين لقوات سوريا الديمقراطية في معاركهم ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

واعتبرت السلطات السورية مرارا تواجد القوات الامريكية في سوريا بانه غير شرعي , مطالبة بخروج فوري لهذه القوات من أراضي البلاد.

سيريانيوز