خسر منتخب قطر حامل اللقب أمام العراق 1-2 الثلاثاء في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في بطولة كأس الخليج "خليجي 23" المقامة في الكويت حتى الخامس من كانون الثاني.

وسجل المعز علي (17) هدف قطر، وعلي عطية (45+1) وعلي حصني (66) هدفي العراق.



وكانت البحرين فازت على اليمن 1-صفر في افتتاح الجولة.



وأسفرت الجولة الأولى عن فوز قطر على اليمن 4-صفر، وتعادل العراق والبحرين 1-1.



وتقام الجولة الثالثة الأخيرة الجمعة فتلتقي قطر مع البحرين، والعراق مع اليمن.



ويتصدر العراق ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف امام البحرين، وتراجعت قطر إلى المركز الثالث، في حين خرج اليمن من المنافسة بعد أن مني بهزيمته الثانية توالياً وبقي من دون رصيد.