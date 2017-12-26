قال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل الثلاثاء ان زيارتي الى سورية تأتي في حينها ولن أقوم بخطوة تؤذي الوحدة الداخلية".

واضاف باسيل في حديث اذاعي ان "صمود سوريا ولبنان أسقط مشروع التفتيت، ونحن مع سوريا في مواجهة الإرهاب، ونتمنّى لها كلّ السلام والخير".

وكان كل من وزير الصناعة اللبناني حسين الحاج حسن والزراعة غازي زعيتر وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس, قاموا بزيارة الى سوريا في اب الماضي, وسط جدل وانقسام في الاوساط السياسية اللبنانية حول هذه الزيارة.

وجاءت تلك الزيارات وسط جدل وانقسام في الأوساط السياسية اللبنانية، حيث أيدت أطراف مؤيدة للنظام السوري (حزب الله وحركة أمل) الزيارة واعتبرتها طبيعية نظرا لوجود علاقات دبلوماسية بين البلديْن، في حين رفض الفريق الاخر المحسوب على “تيار المستقبل” الزيارة وأي تنسيق مع حكومة النظام السوري, حيث اعتبر رئيس الحكومة سعد الحريري ان الزيارة لن تمثل الدولة.