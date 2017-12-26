قالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان ليزا أبو خالد، يوم الثلاثاء، إن عدد اللاجئين السوريين في لبنان تراجع لأقل من مليون شخص للمرة الأولى منذ عام 2014.

ونقلت وكالة الانباء الفرنسية (ا ف ب) عن أبوخالد قولها إن "عدد اللاجئين السوريين زاد في نيسان 2014 عن مليون لاجئ، وهذه المرة الأولى التي يقل عددهم عن المليون".

واشارت أبو خالد، إلى ان "الأسباب وراء التراجع في أعداد اللاجئين السوريين، هي عودتهم إلى ديارهم في سوريا في ظل الهدوء الذي تشهده مناطق عدة مؤخرا في سوريا، وهجرتهم إلى بلدان أخرى والوفيات".

و وثق تقرير صادر في نهاية تشرين الثاني الماضي عن الأمم المتحدة وجود 997,905 لاجئين سوريين مسجلين في لبنان، غالبيتهم من النساء والأطفال، مقارنة مع مليون و11 ألف و366 في ديسمبر 2016.

وتجري الأمم المتحدة مراجعات لأعداد اللاجئين السوريين في لبنان أربع مرات سنويا لتقييم الدعم الذي يحتاجون.

وغادر بين عامي 2011 و 2017، نحو 49 ألف لاجئ سوري لبنان في إطار برنامج الأمم المتحدة لإعادة التوطين في دول أخرى، منها الولايات المتحدة والسويد وفرنسا، فيما غادر آخرون بمبادرات شخصية، ومنهم من اختار الهجرة إلى أوروبا بطرق غير شرعية محفوفة بالمخاطر سواء بالبر أو بقوارب المهربين عبر البحر الأبيض المتوسط.

وتسبب النزاع السوري المستمر منذ العام 2011 بتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها بينهم أكثر من 5 ملايين لجأوا إلى دول الجوار، لبنان وتركيا والأردن.