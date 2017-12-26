أعلن مصدر في الجيش النظامي, يوم الثلاثاء، عن سقوط طائرة حربية في ريف حماة الشمالي، إثر استهدافها من قبل مقاتلين مسلحين، ما أسفر عن مقتل قائدها.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) عن المصدر العسكري ,قوله أن "طائرة حربية سقطت في ريف حماة الشمالي نتيجة إصابتها من قبل التنظيمات المسلحة، ما أدى إلى مقتل الطيار باسم غصن".

وأشار المصدر إلى أن الطائرة الحربية تم استهدافها خلال تنفيذها طلعات جوية على مواقع تنظيم "جبهة النصرة" المدرج على قائمة الإرهاب.

وتنتشر في عدد من قرى ريف حماة الشمالي والشمالي الغربي مسلحين تابعين لتنظيم "جبهة النصرة" ومجموعات مقاتلة أخرى.

وبنهاية آب الماضي، تمكن الجيش النظامي من توسيع نطاق سيطرته في ريف السلمية ضمن نطاق ريف حماة الشرقي ضد تنظيم الدولة الاسلامية "داعش" , حسبما أبلغت مصادر عسكرية في ذلك الوقت.

ويقود الجيش النظامي عملية عسكرية واسعة ضد تنظيم "جبهة النصرة" والمجموعات الأخرى على محور ريف حماة الشمالي وريف إدلب الجنوبي الشرقي تمكنت عبرها خلال الساعات الماضية من استعادة السيطرة على تل الأسود والكتيبة المهجورة بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

سيريانيوز