واصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء, يوم الثلاثاء, ارتفاعه مسجلاً 456 ليرة سورية للدولار الواحد.

وذكرت صفحات متخصصة بسعر صرف الدولار في سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي, أن سعر العملة الأجنبية في سوق العاصمة دمشق وصل إلى 459 ليرة للمبيع، و 456 ليرة للشراء.

وكان سعر صرف الدولار في سوق العاصمة دمشق وصل يوم السبت الماضي إلى 455 ليرة للمبيع، و 450 ليرة للشراء.