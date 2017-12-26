صدرت أوامر قضائية بالقبض على 48 من الكوادر العليا في وزارة الدفاع العراقية بتهم فساد مالي واداري.

وقالت مصادر لم تكشف عن نفسها لقناة (الحرة ) الأمريكية, يوم الاثنين, أن "أوامر قضائية مماثلة بحق عشرات من منتسبي وزارة الداخلية بتهم مشابهة, باالاضافة إلى وزارات التربية , و الصناعة والمعادن, والإسكان والإعمار , سيجري البت بها في الأيام القادمة ريثما تكتمل الملفات التي تشير إلى تورطهم بالفساد".

وأشارت إلى أن "من بين المتهمين من يحملون درجة مدير عام و ضباط كبار حاليين ومتقاعدين وجهت لهم تهم بقضايا فساد مالية وإدارية على مدى سنوات صدرت بحقهم أوامر قضائية واستقدام ومنعوا من السفر".

وذكرت المصادر الخاصة أن "البعض منهم سلّم نفسه للسلطات وجاري التحقيق معه".

وكان رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري دعا في تصريحات صحفية إلى إنزال أقسى العقوبة بالـ"مفسدين حتى يكونوا درسا لغيرهم", مؤكداً على استعداد مجلس النواب للتعاون مع القضاء لاعتقال "المفسدين".

ويشار إلى أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي جدد مؤخرا حرص حكومته على القضاء على الفساد في مؤسسات الدولة، وقال أن المعركة ضده لن تتوقف و "سنكسبها مثلما كسبنا المعركة ضد الإرهاب".

سيريانيوز