واصل طيران التحالف العربي, بقيادة السعودية, خلال الساعات الماضية, غاراته على عدة محافظات باليمن, ما اسفر عن سقوط العشرات مابين قتيل وجريح.

ونقلت وكالة (سبأ) اليمنية عن مصدر عسكري, لم تسمه, قوله ان " أربعة مواطنين قتلوا وأصيب 55 آخرين جراء ست غارات شنها الطيران على مبنى جمارك ذمار ، كما قتل ثمانية مواطنين بينهم امرأتين و أصيبت امرأتان بغارات على مزرعة أحد المواطنين في منطقة الزريبة شرق مديرية زبيد ".

واشار المصدر الى مقتل ستة مزارعين إثر غارة استهدفتهم في مزرعة للبصل شرق القطابا بمديرية الخوخة ، كما شن الطيران أكثر من 20 غارة على المديرية نفسها ، و غارة على سيارة نوع باص في الخط العام بمديرية الجراحي بمحافظة الحديدة". .

وأوضح المصدر أن "11 مواطناً قتلوا وأصيب أربعة آخرين بينهم طفلة إثر أربع غارات على منطقة عصر في مديرية معين بأمانة العاصمة ".

ولفت المصدر الى ان "الطيران السعودي شن غارتين على مفرق رمادة بمديرية نهم محافظة صنعاء<, وغارات على مناطق في محافظات صعدة وتعز والجوف ونجران".

ويصعد طيران التحالف السعودية في الايام الاخيرة من غاراته على عدة مناطق باليمن, مما اسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

واعترضت القوات السعودية مؤخرا صواريخ باليستياً انطلق من داخل الأراضي اليمنية، عقب تهديد الحوثيين بالتصعيد في مواجهة السعودية مالم ترفع الحصار عن اليمن.

. ويشهد اليمن منذ أيلول 2014، نزاع مسلح مستمر بين قوات الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، المدعوم منذ شهر آذار من العام 2015 من قبل التحالف العربي بقيادة السعودية، وقوات الحوثيين التي كانت متحالفة حتى الآونة الأخيرة مع أنصار الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، الذي قتل في مطلع كانون الأول الجاري جراء نزاع مسلح اندلع بين الطرفين الشريكين في العاصمة صنعاء التي سقطت في أيدي الحوثيين وحلفائهم في أيلول 2014.

وينفذ طيران التحالف العربي ضربات جوية متواصلة على مواقع في كافة أنحاء اليمن، يقول إنها عسكرية وتابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية، بهدف "إعادة الشرعية" إلى صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، فيما يرد الأخيرون بعمليات إطلاق متكررة للصواريخ على مواقع الجيش السعودي داخل أراضي المملكة.