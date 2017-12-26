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مع ثبات أغلب الأسعار.. تجارة دمشق تصدر نشرة جديدة للفروج والبيض والشاورما
الاخبار الاقتصادية

أصدرت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق, يوم الثلاثاء, نشرة جديدة بأسعار الفروج والشاورما والبيض.


وحددت النشرة أسعار الفروج (حي – مذبوح منظف – شرحات- وردة – شرحات – سودة – قوانص-  فروج مشوي – مسحب – بروستد - ), والذي تبين ان أسعارها ثابتة بالنسبة للنشرة السابقة .

كما حددت اسعار الشاورما  (شاورما دجاج بصحن – والسندويش- حسب الوزن), حيث تبين ان الاسعار ثابتة.

أما سعر صحن البيض، فقد انخفض بشكل طفيف في النشرة الجديدة عما كان عليه سابقاً.
2017-12-26 09:49:06
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