ارتفع سعر الذهب، يوم الثلاثاء، بمقدار 100 ليرة عن آخر سعر وصل له، وسجل سعر 16400 ليرة لغرام الـ21 قيراط.

وحددت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق سعر غرام الـ21 قيراط بـ16400 ليرة للمبيع، و16300 ليرة للشراء.

في حين حددت الجمعية سعر غرام الـ18 قيراط بـ14057 ليرة للمبيع، وبـ13957 ليرة للشراء.

وذكرت الجمعية ان سعر اونصة الذهب سجلت في التداولات العالمية سعر 1276 دولار امريكي.

وكان غرام الذهب سجل يوم السبت سعر 16300 ليرة سورية.

سيريانيوز