أعلن الإعلام الحربي المركزي، يوم الثلاثاء، ان الجيش النظامي أوقف عملياته العسكرية في محور مغر المير - بيت جن في ريف دمشق بعد استسلام مسلحي "جبهة النصرة" وفصائلها، في وقت قالت فيه مصادر موالية، إن "جبهة النصرة" وافقت على الخروج من ريف دمشق الجنوبي الغربي باتجاه ادلب، بعدما أطبق الجيش النظامي الحصار عليها وحقق تقدماً في المنطقة.

وقال الإعلام الحربي المركزي عبر صفحته الرسمية في "فيسبوك" ان "الجهات المختصة تعمل على ترتيب اتفاق يقضي بنقل المسلحين إلى إدلب ودرعا خلال الأيام المقبلة، بعد أن رضخ المسلحون للدخول في مفاوضات لنقلهم".

ومن جانبها، نقلت صحيفة "الوطن" عن مصادر محلية، لم تسمها، قولها ان "جبهة النصرة" وما يتبعها من فصائل ومجموعات مسلحة "رضخت لشروط الجيش النظامي، ووافقت على الخروج إلى إدلب خلال مدة 48 ساعة على أن تخرج اليوم أول دفعة منهم، في حال لم يتم نقض الاتفاق من قبلهم مجدداً، على حين يتم تسوية أوضاع من يرغب بالبقاء".

وذكرت المصادر أن "قادة المجموعات المسلحة، فروا إلى جبل الشيخ وتحديداً إلى الحدود اللبنانية وإلى شبعا والبعض منهم إلى مراصد العدو الإسرائيلي"، مضيفة ان من تبقى من قيادات "النصرة" ومسلحيها، رضخوا ووافقوا على الخروج الى ادلب.

وعن مضمون الاتفاق، قالت المصادر ان قادة ومسلحي "النصرة" سيتوجهون إلى إدلب مع عائلاتهم، وسيتم تسليم كامل قرى جبل الشيخ للجيش وقوى الأمن الداخلي التي ستعود إليها الدوائر الحكومية، وسيدخل أهالي مغر المير المهجرون إلى بلدتهم لتفقد ممتلكاتهم بعد الانتهاء من عملية الإخلاء وتمشيط المنطقة من الألغام والعبوات الناسفة.

وحقق الجيش النظامي تقدماً في الأيام الماضية، وتمكن من استعادة السيطرة على نقاط في محاور الكينايات تلة عامر بمحيط تل أحمر شمال شرق قرية حرفا إلى الجنوب من مزرعة بيت جن.

وكان النظامي تمكن من تطويق مقاتلي "جبهة النصرة" في قرية مغر المير بريف دمشق بشكل كامل، عبر تقدمه على محور الطماثيات والهنغارات على الجهة الجنوبية لمجرى نهر الأعوج، وقطع طريق إمداد ومحاور تحركهم بين مزرعة بيت جن ومغر المير الذي يعد أحد أهم طرق إمداد التنظيم الرئيسية.

سيريانيوز