دعت وزارة الأوقاف، يوم الثلاثاء، إلى صلاة استسقاء بعد صلاة الظهر يوم الجمعة المقبل بكل مساجد سوريا، وذلك بسبب قلة وتأخر الهطل المطري في الشتاء الحالي.

وجاء في تعميم للوزارة ، "بدعوة من الرئيس بشار الأسد، تعلن وزارة الأوقاف عن اقامة صلاة الاستسقاء في كافة مساجد القطر، وذلك عقب صلاة الجمعة بتاريخ 11 ربيع الثاني لعام 1439 الموافق 29 / 12/ 2017".

وذكرت الوزارة في تعميمها انه من "آداب صلاة الاستسقاء صيام ثلاثة أيام، واداء الحقوق، والاكثار من الاستغفار والصلاة على سيدنا محمد رسول الله (ص)".

وكانت صلاة استسقاء أقيمت في سوريا العام الماضي بتاريخ 25 تشرين الثاني، حيث تضرع المصلون الى الله ان ينزل الغيث .

وتكررت في السنوات الأخيرة إقامة هذه الصلاة، وخاصة في ظل تأخر الهطل المطري.

وتعرضت سوريا عموماً والمنطقة الشرقية خصوصاً خلال السنوات الأخيرة إلى موجة من الجفاف، تسببت في تراجع مخزون المياه ونتاج المحاصيل الزراعية، ما ساهم في تدني الأوضاع المعيشية للمواطنين في تلك المنطقة.

سيريانيوز