أعربت المعارضة السورية, يوم الثلاثاء, عن تفاجئها بترؤس بشار الجعفري مفاوضات "جنيف8" كما في الجولات السابقة , وذلك عقبَ تلقيها في الرياض وعوداً مغايرة.

ونقلت وكالة (نوفوستي) الروسية, عن المنسق العسكري "للجبهة الجنوبية" في الجيش السوري الحر أبو توفيق الديري, قوله أن المعارضة السورية تلقت الوعد بأن وفد الحكومة إلى جنيف 8 لن يكون برئاسة بشار الجعفري.

وأضاف الديري "نحن نرفض ليس جنيف بل نرفض ما حدث في جنيف-8 لأن ما جرى كان عارا , في الرياض تمت تهدئة المعارضة وطمأنتها بأن حضور النظام سيكون إيجابيا وسيرأس الوفد فيصل المقداد نائب وزير الخارجية, وليس بشار الجعفري كما في كل الجولات السابقة ولذلك أصبنا بالدهشة عندما شاهدنا بشار الجعفري رئيسا للوفد ".

وأشار إلى أن " الجعفري تلاعب في جنيف بهدف إفشال المفاوضات لكي لا يبقى لدى الشعب السوري خيار آخر إلا الموافقة ( على مؤتمر الحوار الوطني السوري) والذهاب إلى سوتشي ".

وكانت الجولة الثامنة من مفاوضات جنيف استمرت مدة قياسية – 3 أسابيع- وانتهت يوم 14 كانون الأول الجاري بدون تحقيق نتائج ملموسة ولم تحدث هناك أية مفاوضات مباشرة بين وفدي حكومة دمشق ووفد المعارضة الموحد كما كان متوقعا.

وشهدت الجولة الماضية بمفاوضات جنيف سجالا، بسبب إصرار المعارضة على إقصاء الرئيس بشار الأسد من أي عملية انتقالية ، في حين أشار رئيس وفد النظام بشار الجعفري، أنه لن ندخل بأي مفاوضات مع المعارضة طالما بيان الرياض 2 قائما.

وكان المبعوث الخاص للأمم المتحدة لشؤون سوريا ستيفان دي ميستورا قد أعلن أنه "ضاعت فرصة ذهبية" في جنيف واتهم الطرفين بخلق أجواء سلبية وغير مسؤولة خلال المفاوضات بسبب الطرح المستمر للشروط المسبقة.

ويشار إلى أن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف، قال الجمعة الماضية, بأن المبعوث الأممي دي ميستورا يخطط لعقد الجولة المقبلة من مفاوضات جنيف يوم 21 كانون الثاني المقبل يليه لقاء سوتشي.

سيريانيوز