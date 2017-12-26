قامت مجموعة من الأشخاص مجهولي الهوية, يوم الثلاثاء, بالاعتداء بالطعن على عضو في مجلس الشعب وقائد قوات "حصن الوطن" التابعة للقوات النظامية محمد عبده أسعد، في وسط مدينة دمشق.

وأصدرت القوات بيانًا عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) جاء فيه أن عضو المجلس تعرض، ليلة أمس، إلى عملية طعن غادرة في أوتوستراد المزة في دمشق.

وأشار البيان إلى أن أسعد خرج من المشفى وهو الآن "بخير وبصحة جيدة" دون أن يفصح عن الجهة المسؤولة أو الأسباب التي أدت للاعتداء.

وكان موقع (بلدنا نيوز) الإخباري نشر في 3 كانون الأول الجاري, مطالبة للسيد عضو مجلس الشعب محمد عبدو أسعد من رجل الأعمال مازن زيدان ,جاء فيها " عضو مجلس الشعب محمد عبدو أسعد النائب عن من محافظة ريف دمشق منطقة القلمون للمرة الأخيرة يرجى تسديد الذمة المتبقية عليك لصالحنا و هي بقية ثمن (البيك اب) التي تم سحبها بصفة سرية من أمانة جمارك جديدة يابوس بتاريخ 15/6/2016 ".

وأضافت "للعلم فقط تمت مطالبتك بدفع المبلغ من أكثر من جهة رسمية و للآن لم يتم التسديد فنرجو من المعنيين بالأمر و ممن منحوك حق سحب هذه السيارات من أمانة جمركية تابعة للحكومة السورية إما سحب هذه السيارات ومصادرتها وإعادتها لأمانة الجمارك حيث لدينا مايثبت الملكية القانونيه لها أو تسديد باقي المستحقات".

ويشار إلى أن عضو المجلس محمد عبدو أسعد من بلدة عين التينة في القلمون الشرقي، وهو من مواليد 1975، ونجح في انتخابات المجلس في 2016، وحاصل على إجازة في إدارة الأعمال.