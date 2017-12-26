تمكنت الجهات المختصة اللبنانية, يوم الاثنين, من القاء القبض على سوري بتهمة انتمائه الى تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش).

واوضحت الوكالة الوطنية للاعلام انه تم "القبض على السوري أحمد الرحيل، من بلدة الطبقة بالرقة، وهو دخل الى لبنان خلسة آتيا من الرقة ومقيم بالبقاع".

واشارت الى انه جرى اعتقال السوري وهو آت إلى الهرمل، وبالتحقيق معه إعترف بأنه المسؤول الشرعي لتنظيم "داعش".

وجاء ذلك بعدما تم توقيف السبت الماضي في منطقة شبعا اللبنانية عدد من السوريين، لانتمائهم إلى تنظيم "جبهة النصرة "، والمشاركة في أعمال إرهابية.

وسبق أن ألقت السلطات الأمنية القبض على عدد من السوريين ومحاكمتهم بتهم مختلفة كالقتل والاغتصاب وتسهيل الدعارة و والسرقة وحيازة السلاح

ويعد لبنان من أكثر الدول استقبالا للاجئين السوريين، إذ تجاوزت أعدادهم أكثر من مليون، بحسب الأمم المتحدة, فيما يقول مسؤولون لبنانيون أنهم تجاوزا مليون ونصف, حيث يشكلون عامل ضغط اقتصادي واجتماعي على البلاد.