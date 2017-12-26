أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، يوم الثلاثاء، أن روسيا بدأت التأسيس لوجود دائم في قاعدتي طرطوس وحميميم بسوريا.

ونقلت وكالات عن شويغو قوله في اجتماع بوزارة الدفاع، إن "القائد العام (للقوات المسلحة الروسية) صدق الأسبوع الماضي على هيكل وقوام كوادر القاعدتين الأساسيتين في طرطوس وحميميم,وبدأنا بتشكيل مجموعة قوات دائمة هناك".

وجاء كلام شويغو بعدما صادق مجلس الاتحاد الروسي في وقت سابق من يوم الثلاثاء، على قانون توسيع القاعدة الروسية في ميناء طرطوس.

وأشار شويغو إلى أن" العملية العسكرية في سوريا لمحاربة الإرهابيين "إحدى المهام الرئيسية التي كانت تقوم بها القوات المسلحة (في عام 2017)، وخاصة القوات الجوية الفضائية والشرطة العسكرية وقوات مشاة البحرية ووحدات الطيران بدون طيارين والأسطول، أي جميع القوات التي شاركت في العملية بشكل أو بآخر".

وكانت روسيا بدأت عملية عسكرية في سوريا عام 2015، قدمت خلالها الدعم للجيش النظامي عبر توجيه ضربات جوية لمواقع تنظيمات مسلحة، في حين أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق من الشهر الحالي بدء سحب القوات الروسية من سوريا بعد انجاز مهمتها.

وتعمل في البحر الأبيض المتوسط مجموعة من سفن الأسطول البحري الحربي الروسي، تضم نحو 10 سفن وغواصات، بما فيها تلك التي أطلقت صواريخ "كاليبر" على مواقع الإرهابيين في سوريا.

سيريانيوز