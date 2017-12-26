أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف, يوم الثلاثاء, أن الأمم المتحدة ستلعب دوراً بارزاً في مؤتمر "الحوار الوطني السوري" المقرر عقده في منتجع سوتشي أواخر الشهر المقبل.

ونقلت وكالة (سبونتيك) عن بوغدانوف قوله إن " الأمم المتحدة يجب أن تلعب دورا مهما في مؤتمر "الحوار الوطني السوري" المقبل".

وكان بيان الدول الضامنة أعلن، أخيرا، أن الدول الضامنة تؤكد استعدادها للتحضير لعقد مؤتمر الحوار الوطني يومي 29- 30 كانون الثاني، بمشاركة جميع أطياف الشعب السوري.

وحول التواجد الأمريكي في سوريا, وصف تبريرات وجود القوات الأمريكية في سوريا بانها "غير مقبولة"، و"تثير تساؤلات كثيرة".

وأضاف بوغدانوف "نحن أعلنا النصر على داعش، لذلك بالنسبة لهم لا يوجد أي أساس للبقاء في سوريا. وهم يطرحون أسبابا غير مقبولة بالنسبة لنا، إنه ما لم يتم إطلاق العملية السياسية".

وطالبت روسيا مرارا بسحب واشنطن قواتها من الاراضي السورية, مشيرة الى انه لم يعد هناك أي حجة لبقاء الوجود العسكري طالما تم القضاء على "داعش".

ولاتنوي واشنطن سحب قواتها من سوريا، رغم اتخاذ موسكو قرارا حول سحب قواتها من هناك، مؤكدا ضرورة "مواصلة مكافحة الإرهابيين" في العراق وسوريا.

وتتواجد قوات أمريكية خاصة في بعض المناطق بسوريا، في إطار التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، وتتواجد قوات مهمتها تقديم الدعم العسكري و السياسي لمقاتلي المعارضة المعتدلة و مقاتلين أكراد تابعين لقوات سوريا الديمقراطية في معاركهم ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

وخسر تنظيم "داعش" في الفترة الأخيرة مساحات واسعة, كانت خاضعة تحت سيطرته في سوريا, أبرزها الرقة ودير الزور, بعد حملات شنها ضده الجيش النظامي المدعوم من روسيا من جهة, والمقاتلين الأكراد المدعومين من التحالف الدولي بقيادة واشنطن من جهة أخرى.