بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأعضاء مجلس الأمن الروسي، يوم الاثنين، مؤتمر الحوار السوري في سوتشي، والمزمع عقده في كانون الثاني المقبل.

ونقلت وكالة (سبوتنيك) عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله ، ان "بوتين عقد اجتماعا مع أعضاء مجلس الأمن الروسي."

وأضاف بيسكوف، "ناقش الاجتماع مؤتمر الحوار السوري."

ولفت بيسكوف الى "قلق الكرملين للنقاشات الأمريكية حول عقوبات جديدة ضد روسيا، لكنه رفض استخدام عبارات رنانة مثل "الحرب الباردة".

واتفقت الدول الضامنة روسيا وتركيا وايران، خلال محادثات استانا 8 التي انتهت قبل أيام، على عقد مؤتمر الحوار الوطني السوري في منتجع سوتشي خلال يومي 29 و 30 كانون الثاني المقبل.