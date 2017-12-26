كشفت الرئاسة التونسية, يوم الاثنين, ان السبب الذي دفع "طيران الامارات" الى منع التونسيات من السفر على متن طائرتها هو تلقي معلومات عن إمكانية وقوع "عمليات إرهابية" من طرفهن.

ونقلت وكالات انباء عن الناطقة باسم الرئاسة التونسية سعيدة قراش قولها ان "السلطات الإماراتية تلقت معلومات أمنية جدية حول إمكانية تنفيذ عمليات إرهابية من طرف نساء تونسيات أو نساء حاملات لجواز سفر تونسي".

وأشارت المعلومات، حسب المتحدثة باسم الرئاسة، إلى "عودة المتشددين، الذين كانوا في سوريا والعراق، واحتمال "تنفيذ عملية إرهابية في الإمارات".

واضافت ان بلادها تتفهم قلق الإمارات، ولكنها لا يمكن أن "تقبل أن تعامل التونسيات بتلك الطريقة".

وكان "طيران الامارات" منع الجمعة الماضي النساء التونسيات من السفر إلى دبي على متن طائرتها, من دون توضيح السبب, لكنه تراجع عن القرار, فيما ردت تونس بمنع طيران الإمارات من الهبوط في مطاراتها

وأثار قرار المنع حالة من الفوضى والغضب في صفوف المسافرات في مطار تونس قرطاج، خاصة في غياب أية معلومات أو تفاصيل إضافية حول خلفيات القرار، الذي اعتبرته عدة أطراف تونسية إهانة للنساء التونسيات.

كما استدعت تونس السفير الإماراتي سالم عيسى القطام الزعابي للاستفسار وطلب توضيحات بخصوص هذا الإجراء.