أصدرت رئاسة مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء، بلاغا يقضي بتعطيل الجهات العامة يومي الأحد الموافق 31-12-2017 والاثنين الموافق 1-1- 2018 بمناسبة عيد رأس السنة الميلادية.

وجاء في بلاغ الرئاسة، أنه "تراعى أحكام الفقرة ج من المادة 43 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة بالنسبة للجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها أو ظروفها استمرار العمل فيها".

وتنص الفقرة ج من قانون العاملين الأساسي في الدولة انه يجوز في بعض الجهات العامة أو في الأعمال التي تتطلب طبيعتها أو ظروفها استمرار العمل فيها أن تحدد الراحة الأسبوعية لجميع العاملين شريطة أن تتحقق الراحة الأسبوعية لجميع العاملين, أما بالنسبة للأعياد الرسمية فتعتبر عملاً إضافيا.

وكانت الحكومة حددت يومي الأحد والاثنين 24-25 كانون الأول الجاري عطلة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

سيريانيوز