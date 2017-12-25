لقي خمسة أشخاص حتفهم وجرح آخرون، يوم الاثنين, بانفجار انتحاري قرب مجمع تابع لجهاز الاستخبارات الأفغاني في العاصمة كابول بأفغانستان, تلاه اعلان تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) مسؤوليته عن الهجوم.

ونقلت وكالة (رويترز) عن الناطق باسم وزارة الداخلية الأفغانية نصرت رحيمي ,قوله أن "خمسة أشخاص قتلوا على الأقل في الاعتداء"، موضحاً أن "المعلومات الأولية تشير إلى حدوث انفجار قرب مقر للاستخبارات في حي شاش داراك في كابول".

ومن جانبه, أعلن تنظيم "داعش" على وسائل إعلام تابعة له مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري في كابول.

وتشهد أفغانستان بين الحينة والأخرى هجمات انتحارية وتفجيرات، يتبناها عادة إما تنظيم "داعش"، الذي يتواجد في البلاد منذ عام 2015، أو حركة "طالبان".

ويشار إلى أن مدير جهاز الأمن الفدرالي الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، كشف مؤخراً أن مسلحي "داعش" يعيدون تجميع قواهم بعد هزيمتهم في سوريا والعراق، ويتوجهون إلى خارج الشرق الأوسط , مشيراً إلى أن المركز الرئيسي لتجمع المجرمين أصبح في أفغانستان, في حين أشارت تقارير إلى أن "داعش" انتقل إلى سيناء في مصر عبر الأردن.

سيريانيوز