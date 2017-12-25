مددت محكمة عوفر الإسرائيلية, الاثنين, اعتقال الطفلة الفلسطينية المعتقلة عهد التميمي، لمدة 10 أيام لاستكمال التحقيق، وذلك بطلب من النيابة العامة الإسرائيلية.

ووفقا لوسائل إعلام فلسطينية، فقد ردت التميمي من داخل المحكمة العسكرية على مسألة اعتقالها خلال جلسة النظر في تمديد اعتقالها قائلة: "ينقلع (يزول) الاحتلال ".

وكان الأمير الأردني علي بن الحسين طالب إسرائيل, الأربعاء الماضي, بالإفراج عن الطفلة الفلسطينية عهد التميمي التي مددت محكمة إسرائيلية فترة اعتقالها.

كما أشار فريد الديب، محامي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، أنه تواصل مع الرئاسة الفلسطينية، لتسهيل سفره إلى رام الله، للدفاع عن الطفلة عهد ، المعتقلة من قبل القوات الإسرائيلية, موضحا أنها لم ترتكب أي جرم، وإنما كانت تدافع عن منزلها.

وكانت محكمة عسكرية إسرائيلية، تقع بالقرب من رام الله في الضفة الغربية وبطلب من النيابة العامة، تمديد اعتقال عهد التميمي إلى يوم الاثنين ، وذلك على ذمة التحقيق.

ويشار إلى أن الجيش الإسرائيلي اعتقل الطفلة عهد ووالدتها ناريمان التميمي، الثلاثاء الماضي، بتهمة "الاعتداء" على جنود إسرائيليين، وطردهم من أمام منزل العائلة (في مدينة النبي صالح) غربي رام الله وسط الضفة الغربية، في 19 الشهر الجاري, فيما تم اتهام الأم ناريمان بتحريض ابنتها.