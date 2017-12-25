لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون، يوم الاثنين، بحادث وقوع حافلة ركاب في نفق مشاة بالعاصمة الروسية موسكو.

ونقلت وكالة (تاس) عن مصادر طبية قولها أن " 5 أشخاص قتلوا وأصيب 8 آخرون بجروح في الحادث".

ووقعت الحادثة بالقرب من محطة مترو الأنفاق "سلافيانسكي بولفار" غرب موسكو.

وتواجد عدد كبير من الناس لحظة وقوع الحادث، حيث تعمل هناك 10 سيارات إسعاف وطواقم الإغاثة ورجال الإطفاء، بالإضافة إلى مروحية تقوم بإجلاء الجرحى.

وذكرت الوكالة ان المعطيات الأولية للحادث، تفيد بان السائق لم يتمكن من التحكم بالحافلة، فانحرفت عن الطريق وسط ظروف جوية صعبة، مشيرة الى انه تم توقيف السائق وستقوم الشرطة باستجوابه.

وسبق لشوارع موسكو أن شهدت حوادث عدة، حيث لقي شخص مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون في آب الماضي، في حادث مروع جنوبي موسكو اثر تصادم بين أربع سيارات وشاحنتين، ما ادى إلى احتراق سيارات.

كما لقي 16 شخصاً حتفهم جراء حادث تصادم وقع بين قطار وحافلة قرب العاصمة الروسية في تشرين الاول الماضي.

سيريانيوز