أعلنت وكالة الأنباء السعودية (واس)، يوم الاثنين، مقتل قاض تعرض للخطف في شرق المملكة قبل عام، على يد خاطفيه.

وذكرت (واس) أن "رجل شرطة وأحد الخاطفين قتلا في اشتباك يوم 19 كانون الأول، فيما ألقي القبض على أحد المتورطين في عملية الاختطاف".

وأضافت الوكالة أن "جثة القاضي عثر عليها في منطقة مزارع مهجورة في العوامية لكنها لم توضح متى قتل".

وقالت السلطات في وقت سابق هذا العام إنها تبحث عن ثلاثة رجال على صلة بحادثة الخطف، وإنهم مدرجون بالفعل على قائمة للمشتبه بهم في "هجمات إرهابية" بشرق السعودية.

وكان الشيخ محمد الجيراني خطف في كانون الأول الماضي، من أمام منزله في منطقة القطيف التي يقطنها نحو مليون شيعي في شرق المملكة.

سيريانيوز