قالت وكالة (سانا) الرسمية، يوم الأحد، ان وحدات من الجيش النظامي أمنت عودة مهجرين من مخيم الركبان على الحدود الأردنية إلى قراهم في ريف حمص الشرقي.

وأوضحت الوكالة ان " 10 عائلات مؤلفة من 70 شخصا عادوا إلى منازلهم من مخيم الركبان قرب الحدود السورية الأردنية، بعد أن قامت وحدات من الجيش بتأمين عودتهم وإيصالهم إلى قراهم بريف حمص الشرقي".

وذكرت الوكالة ان "أغلب العائدين هم من الأطفال والنساء ووصلوا إلى منازلهم في القريتين بأمان ".

ويأتي الحديث عن إعادة مهجرين من مخيم الركبان، بعد نحو أسبوع من انتشار أخبار حول قيام مجموعات مسلحة بمنع النازحين من مغادرة المخيم الواقع جنوب سوريا على الحدود مع الأردن.

وسلطت منظمات دولية الضوء على "المعاناة و الظروف الإنسانية والصحية السيئة" التي يعاني منها نحو اللاجئون في مخيم الركبان الصحراوي و"العالقين المهملين" على الحدود مع الأردن, وسط اتهامات للاردن برفض إدخالهم أو السماح للمساعدات بالوصول لهم", مطالبة الدول المعنية بالنزاع السوري بإيجاد حل فوري للأزمة الإنسانية "الخطيرة".

ويأوي مخيم الركبان نحو 60 ألف امرأة وطفل من الرقة ودير الزور، ويقع في منطقة آمنة بالقرب من القاعدة الأميركية في التنف.

سيريانيوز